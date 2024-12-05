外資買超46億青睞熱門ETF 法人：台股震盪盤堅

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（中央社記者江明晏台北5日電）台股今天漲12.61點，收在23267.94點，三大法人合計買超27.42億元，外資買超逾46億元，布局00929復華台灣科技優息，提款聯電、鴻海，法人分析，市場擔憂情緒暫時掃除，但短線面臨漲多壓力，後續呈震盪盤堅格局。

台股今天漲12.61點，收在23267.94點，成交值新台幣3663.46億元。

三大法人合計買超27.42億元，其中，自營商賣超5.4億元，投信賣超13.22億元，外資及陸資買超46.04億元。

值得注意的是，外資連4日買超，累計近4日買超金額逾741億元，自營商由買轉賣，投信則連續2個交易日賣超。

根據公開資訊指出，外資今天前十大買超股清單中，00929復華台灣科技優息登第一，買超逾8.5萬張，其次為買超00940元大台灣價值高息逾2.3萬張，接著為買超華航2萬張，其次依序為元大航太防衛科技、新光金、第一金、凱基金、00943兆豐電子高息等權、台積電、神達。

外資賣超前十大清單中，聯電位居首位，賣超逾2.4萬張，其次為鴻海、期街口布蘭特正2、復華富時不動產、正崴、中鋼、富邦恆生國企正2、旺宏、大同、華邦電。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，市場對川普貿易戰的擔憂暫緩，12月向來是台股旺季，適逢年底作帳行情，儘管美國候任總統川普即將入主白宮，市場還是有所顧忌，但目前基本面良好，擁題材的個股強勢，形成台股震盪盤堅格局。

他進一步說，近期電子股之中，AI概念股再度重回主流，矽光子、IC設計、伺服器族群等明顯轉強，預估明年還是以AI股扮演台股主流，再搭配新的題材，如電競市場、GPU、矽光子等輪動。（編輯：楊凱翔）1131205