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11月外匯存底增至5779億元 孳息帶動終結連2降

2024/12/5 18:12（12/5 18:31 更新）
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央行5日公布11月底外匯存底金額為5779.74億美元，終結連2降。（中央社檔案照片）
央行5日公布11月底外匯存底金額為5779.74億美元，終結連2降。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北5日電）央行今天公布11月底外匯存底金額為5779.74億美元，終結連2降。央行表示，11月碰到孳息大月，帶動外匯存底月增11.28億美元。至於日前韓國宣布戒嚴屬短期偶發事件，新台幣匯率還是主要反映國際美元走勢。

央行今天公布11月底外匯存底金額為5779.74億美元，並未創下歷史新高，歷史新高數為今年8月底的5790.58億美元。

中央銀行外匯局副局長賀蘭芝表示，11月主要反映外匯存底投資運用收益，由於是孳息大月，對外匯存底為正貢獻，不過，因為11月美元走強，美元指數升1.69%，日元也升2.14%，新台幣走貶1.51%，其餘歐元、英鎊、加幣、人民幣也都呈貶值，因此抵銷部分增量。

賀蘭芝說，11月外匯市場大致供需平衡，因此央行也沒有太多調節。

媒體關注韓國3日頒布緊急戒嚴令，短短6小時遭國會推翻後又宣布解嚴，是否有對台灣外匯市場造成影響。

賀蘭芝分析，隔天台股上漲，事件也很快平息，評估韓國此次屬短期偶發事件，長期來看，新台幣匯率主要反映國際美元走勢。

此外，有關美國聯準會（Fed）12月降息幅度，賀蘭芝認為，市場持續變化，觀察最新的美國經濟數據，表現相對溫和，沒那麼強勁，目前市場上對於Fed在12月降息1碼機率也上升到7成。

央行今天同時公布11月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計約8025億美元，約當外匯存底139%，月降7個百分點。

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賀蘭芝表示，美國總統當選人川普將重返白宮，帶動美股上漲，可能也是外資賣超台股原因。外資11月賣超台股新台幣2500億元，加上指數有所下滑，因此也影響外資持有市值。考量外資獲配股利與盈餘匯出數，央行統計外資11月淨匯出60億美元。

統計各國目前最新外匯存底，中國3兆2611億美元，穩居第一；第2名為日本1兆805億美元，第3名為瑞士8315億美元，第4名台灣為5779.74億美元，印度5668億美元居第5。（編輯：林淑媛）1131205

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