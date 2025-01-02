台股開紅盤外資賣超274億元 砍台積電鴻海聯電

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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天開紅盤，指數開低走低，終場收在22832.06點，下跌203.04點，成交值新台幣3698.89億元。外資賣超274.95億元，賣超前10名中有權值股台積電、鴻海和聯電。

分析師王兆立表示，近期美股走勢疲弱，道瓊工業指數跌破季線，那斯達克指數也可能回測季線，費城半導體指數滑落至年線附近，台股難以獨強。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉說，台股半年線已下彎，指數宜往上攀升，否則不利台股後續表現。觀察台積電為線型結構較佳的權值股，且今年業績成長可期，將是牽動台股後市的關鍵。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超274.95億元，投信賣超22.42億元，自營商賣超78.81億元；三大法人合計賣超376.18億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超彰銀最多，達2萬3272張，賣超神達2萬842張，賣超聯電1萬9007張。

外資賣超前10名還有國泰永續高股息、元大滬深300正2、台新金、台積電、群創、鴻海和中鋼。

外資買超前10名有凱基金、中信金、仁寶、新光金、華航、寶成、長榮航、泰金寶-DR、台灣虎航和萬海。（編輯：張均懋）1140102