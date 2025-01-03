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金管會2024年全年罰鍰估近1.77億元 探7年新低

2025/1/3 20:02
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（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會統計，2024年前11月合計開罰金融業及上市櫃公司等達新台幣1億6226.5萬元，年減逾3成。若初步計算金管會2024年12月對外公告裁罰案，金管會2024年全年罰鍰總額粗估落在1億7666.5萬元，下探7年新低。

金管會今天開出新年首張紅單，金管會銀行局公告，合作金庫台大分行行員未依內規運用與保管客戶資料，導致將客戶帳戶資料提供給第三人，違反個人資料保護法規定，金管會今天出手限合庫1個月內改正，同時開罰2萬元。

金管會先前對外公布最新統計顯示，2024年前11月合計開罰金融業及上市櫃公司等達1億6226.5萬元，下探至少近6年同期新低，年減逾3成。

金管會目前尚未正式對外公布2024年全年罰鍰總額，若初步計算金管會網站公告裁罰案，金管會2024年全年罰鍰總額粗估落在1億7666.5萬元左右，估為7年新低。

根據金管會網站，銀行局2024年12月僅祭1件糾正案、並未作出罰鍰處分；保險局2024年12月合計開罰960萬元；證期局對證券期貨投信及上市櫃公司等共開罰480萬元。（編輯：張若瑤）1140103

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