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川普將上任 童子賢：台灣是科技界好夥伴將成贏家

2025/1/5 19:23
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（中央社記者吳家豪台北5日電）川普將於20日就任美國總統，市場關注地緣政治風險。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，台灣以半導體與資通訊技術為主，是全球科技界的好夥伴，川普因素對台灣「利多弊少」，他認為台灣在這波變動中可能成為贏家，並增加競爭力。

和碩今天在南港展覽館舉辦集團團圓日尾牙活動，以「翔於千仞‧萬象煥新」為主題，席開約700桌，總獎金約新台幣1.6億元。

童子賢接受媒體採訪時，被問到川普（Donald Trump）上任後對台灣及供應鏈的影響，他表示川普曾要求提高關稅及台灣增加軍費，引發台灣的疑惑與焦慮。隨著經驗累積，川普在第2任期的政策執行上顯得更有分寸，展現出務實與理性的面向。

童子賢指出，在選舉期間，川普的反移民立場明顯，但近期川普表達對科技與技術移民的歡迎。川普也提議讓畢業於美國學校的學生直接獲得工作簽證與居留證，這對於在美國就學的新一代人才來說，是一大吸引力。

童子賢進一步表示，川普曾反對虛擬貨幣，但近期與虛擬貨幣支持者如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）站在同一陣線。美國可能重新評估虛擬貨幣，視為數位金融的一部分，並考慮虛擬貨幣背後的區塊鏈技術與Web 3.0（第3代網際網路）潛力。

童子賢直言，台灣在這一波紛紛擾擾中，「我相信會是贏家」，川普因素不只影響台灣，也影響全世界。衡量所有條件之後，台灣以半導體跟資通訊為主的科技業，從研發到製造，目前是全球科技界的好夥伴，美國也少不了與台灣的合作。

童子賢說，衡量完川普因素後，他認為對台灣應該是「利多弊少」，所有因素加總起來，對台灣的競爭力應該有好處。

和碩共同執行長鄧國彥指出，和碩是「坐著等」川普上任後可能發生的變動，已把海外據點產能都準備好，等川普上台後，根據新措施做調整。目前和碩海外據點包括印尼、越南及墨西哥，都把廠區擴充得很大，人員也都配置好，很多東西跟成本和客戶意向有關，會怎麼做還沒確定。

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鄧國彥表示，和碩在印度除了手機廠之外，去年也設置新廠，規劃生產電動車和通訊產品，印度網通基礎設施與其他地方相比，5G、寬頻和網通都快速成長，機會很多。預期在不久的未來，消費性電子和資訊產品也有機會導入生產。

鄧國彥也提到，和碩沒有要撤出中國，有些產品移動是必然，也在思考哪些新項目可以符合中國內需。如果沒出貨到北美，很多產品還是可以在中國生產，但和碩確實不會積極擴充產能。（編輯：林家嫻）1140105

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