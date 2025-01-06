打擊金融犯罪 金管會首度與多倫多中心辦訓練課程

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（中央社記者謝方娪台北6日電）打擊金融犯罪為政府重要政策，為加強國際合作、遏阻不法，金管會首度攜手加拿大金融人才培訓機構「多倫多中心」，共同主辦以打擊金融犯罪為主題的專業訓練課程。

加拿大多倫多中心（Toronto Centre）為國際著名金融監理訓練單位，與加拿大金融機構監理總署（OSFI）、新加坡金融管理局（MAS）等金融監理主管機關、巴賽爾銀行監理委員會（BCBS）及國際保險監理官協會（IAIS）等國際組織均有長期合作關係。

金管會今天表示，2024年12月首度與加拿大多倫多中心合作，共同舉辦以「打擊金融犯罪」為主題的專業訓練課程，希望藉此深化金管會與國際監理機構及培訓機構間友好合作，並展現對打擊金融犯罪的重視。

金管會指出，參與此次課程成員來自菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、越南、蒙古、柬埔寨、馬爾地夫、尼泊爾、寮國及台灣等地，涵蓋中央銀行、證券、保險、銀行及中央存款保險公司等19個金融監理機關或機構，連同台灣金融監理機關人員共計35名學員參與。

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金管會說明，課程主題包括金融犯罪及相關風險對金融業影響、網路犯罪、詐欺犯罪、白領犯罪、洗錢防制及打擊資恐等案例分享與討論、金融犯罪對普惠金融、性別平等及氣候變遷影響及跨境合作等議題。

金管會表示，打擊金融犯罪為近期重要政策，因應科技發展日新月異，不法分子近來多利用新興科技達成犯罪目的，金管會不僅透過訓練課程加深與各國連結，亦強化金融監理機關對防制洗錢及詐騙犯罪等議題的監理能力。（編輯：張均懋）1140106