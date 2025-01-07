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看好毛小孩商機 磊山保經攜手股感切入寵物市場

2025/1/7 15:28
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（中央社記者謝方娪台北7日電）磊山保經今年攜手股感知識庫成立毛幫幫品牌，從服務面切入，研議在寵物社群建立緊急預備金互援機制，並受信託概念啟發，研擬寵物善終安養計畫，希望解決飼主比寵物早離世的憂心。

磊山保經今天舉行15週年記者會並於會中揭露營運成績單，加計轉投資持股達51%的諾億保經，2024年實收保費達新台幣83.8億元，年增近9成，單看磊山保經，2024年佣金收入則年增近35%。

磊山保經業務總經理林世德觀察，保險產業在2024年遇到2大市場外部環境衝擊，一是利率高檔，客戶進行退休規劃，金融商品選擇上比起保險更傾向定存，二是匯率，台灣外幣保單市場以美元保單為主流，但2024年美元表現相對強勢，保戶換匯上會有顧慮。

林世德指出，另一挑戰在於2026年國內保險業將接軌IFRS 17，因應新制保險公司陸續進行商品調整，一度衍生實支實付醫療險改版停售潮等，展望今年，他認為市場已漸習慣有雙率挑戰的環境，磊山保經將持續切入保險保障、退休及傳承需求。

雖然產險公司近年縮手寵物險，商品面面臨缺口，但寵物市場服務面仍存在蓬勃需求，磊山保經今年攜手股感知識庫成立毛幫幫品牌，研議提供訂閱制寵物專屬配送服務、緊急醫療預備金加速器計畫、寵物善終安養計畫、雲端醫療諮詢與轉診建議服務，截至目前累積近3100名會員，目標2027年會員數達8.9萬人。

林世德說，原先以為寵物市場僅是罐頭等寵物用品，但他深入研究後發現大部分飼主會擔心自己比寵物早離世，毛小孩無人照顧，他因此研議寵物善終安養計畫。

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對於金管會拍板數位保險公司政策，林世德認為，數位保險公司是否衝擊傳統保險產業的命題，如同AI是否會取代保險業務員，他的答案是永遠不會，對他而言，數位保險公司政策代表未來無限可能性，提供客戶更多元選擇，對此樂觀其成。

對於中國保險市場發展，磊山保經董事長李佳蓉談到，保險為民生必需品，中國市場擁有高達14億人口，近2年處於改革整頓期，長遠而言中國保險市場絕不會衰退，且隨人口結構改變，中國龐大資產傳承市場已經出現。（編輯：潘羿菁）1140107

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