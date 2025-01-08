經長保證台智電不會虧錢 若溝通未果中鋼隨時可退出

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（中央社記者曾智怡台北8日電）中鋼投資泛官股售電公司「台智電」引發中鋼集團總工會不滿，憂成繼興達海基後下一個虧損錢坑。經濟部長郭智輝今天保證，台智電絕對不會虧損，他已指示中鋼經營階層，若無法和工會解釋清楚、消除工會疑慮，中鋼隨時可以退出。

中鋼集團總工會日前北上抗議經濟部為推行風電國產政策，促使中鋼成立子公司興達海基，至今卻虧損新台幣64億元；工會憂慮，近期經濟部主導中鋼成立售電平台「台灣智慧電能公司」，恐成另一個巨額虧損的錢坑。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司，朝野立委高度關注此事。

國民黨立委張嘉郡質詢關切，中鋼是自願或為政策所逼。郭智輝表示，經濟部態度是不強迫參加，有需求者歡迎加入，建立此平台是要解決有小額且不用長期綠電需求的企業，「絕對沒有強迫這些公司加入售電公司」。

對於有沒有可能高價買電、低價賣出造成虧損，郭智輝說，「不可能」；至於何時能損益兩平，他強調，「不會虧損」；張嘉郡對此回應表達擔心，郭智輝則說，「不用為我擔心，這個是我的專業」。

民眾黨立委張啓楷質詢表示，興達海基虧損64億元，虧損全由中鋼吞下去是否合理。郭智輝回應，以公司法來講，興達海基是子公司，因此中鋼當然要扛起來。

針對損害與責任歸屬，郭智輝表示，當初這項策略是正確的，但達不到策略目標應檢討執行過程有無錯誤，經檢討，是因學習曲線太慢，且興達港深度不足，同時風電市場近年改變大，「我們進步太慢跟不上時代改變」，下次投資必須衡量未來5、10年技術環境狀況，再評估能否進入市場。

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至於中鋼投資台智電，郭智輝強調，他已有親自和中鋼董事長黃建智表達，若無法和工會解釋清楚，在4月其他公司入股後，中鋼隨時可以退出。

民進黨立委林岱樺質詢提到，政府不落實當初國產化政策，讓中南部24家業者受傷慘重。郭智輝回應，「難道要留下中華民國在WTO（世界貿易組織）被告嗎」，他強調，3-1、3-2期國產化條件都沒有改變。（編輯：楊凱翔）1140108