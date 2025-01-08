亞資中心缺稅負誘因 彭金隆：努力但不要當前提要件

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會主委彭金隆上任後，力拚推動台灣成為亞洲資產管理中心，彭金隆今天表示，外界看亞資中心著重制度誘因，比如稅負，此為台灣最困難的一點，可以慢慢努力，但不要當作前提要件。

彭金隆今天受邀出席天下經濟論壇，他於論壇中表示，台灣財富管理市場持續成長，短短幾年間，台灣私人銀行業務規模已突破新台幣1.37兆元，「為何台灣財富這麼多，但由台灣資產管理業及金融機構管理比例如此低，和其他國家不成比例？」

彭金隆說，10年前，若邀他接下打造台灣成亞資中心的重任，他自己都會懷疑，但10年後的今天，台灣已具備天時條件，他認為有機會。

彭金隆指出，外界看亞資中心目標，會憂心稅負、語言、外匯及地緣政治挑戰，但他認為沒有一塊地方是完美的，新加坡有稅負、語言及外匯優勢，但放眼全球金融中心，倫敦、紐約及東京並未主打稅負誘因，顯示稅負優惠並非金融中心必然要件，「有很好，沒有難道不做嗎？」

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彭金隆說，台灣有在全球具競爭力的半導體產業優勢、充沛民間財富，亦有相當好的人才及市場發展願景，資金需求有多面向，不是所有資金都會選擇新加坡、香港或杜拜，台灣有機會發展出具台灣味的資產管理中心，先留財、進而引資，包括吸引海外資金回流、順便帶進國際上的財富。

彭金隆說，外界看亞資中心，著重制度誘因，比如稅，這是台灣最困難的一點，台灣是多元化社會，對財富和租稅分配有很不一樣的看法，他認為稅負優惠可慢慢努力，但不要當作前提要件，「我不會等所有東西都備齊才出門，能做的先做、該做的立刻做」。（編輯：潘羿菁）1140108