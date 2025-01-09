加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

英業達12月營收722億元創高 仁寶寫10個月低點

2025/1/9 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）代工廠英業達受惠於輝達Hopper晶片架構人工智慧（AI）伺服器出貨，去年12月合併營收達新台幣722.64億元，創歷史新高。仁寶PC需求未明顯復甦，12月合併營收約640.57億元，月減19.59%，年減7.88%，為近10個月低點。

英業達今天公布12月合併營收722.64億元，月增18.74%，年增66.01%；2024全年累計營收6462.86億元，年增25.55%，締造歷史新紀錄。

英業達12月筆記型電腦出貨200萬台，月增30萬台；第4季筆電出貨540萬台，季增3.8%，年增20%；2024全年筆電出貨2000萬台，年增7%。

英業達對中央社記者表示，由於筆電客戶提前拉貨及AI伺服器貢獻，12月及第4季營收創新高。展望今年第1季，因基期墊高，筆電出貨將季減兩位數；AI伺服器進入晶片平台新舊轉換期，預期第1季出貨將季減兩位數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

仁寶2024全年累計合併營收約9102.73億元，年減3.85%。

仁寶去年底小量出貨輝達Hopper系列H100與H200架構伺服器，並洽談輝達Blackwell系列產品；經營團隊預計今年1月14日舉辦旺年會時，提出伺服器和整體營運展望。（編輯：黃國倫）1140109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：