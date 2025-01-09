英業達12月營收722億元創高 仁寶寫10個月低點
2025/1/9 19:20
（中央社記者吳家豪台北9日電）代工廠英業達受惠於輝達Hopper晶片架構人工智慧（AI）伺服器出貨，去年12月合併營收達新台幣722.64億元，創歷史新高。仁寶PC需求未明顯復甦，12月合併營收約640.57億元，月減19.59%，年減7.88%，為近10個月低點。
英業達今天公布12月合併營收722.64億元，月增18.74%，年增66.01%；2024全年累計營收6462.86億元，年增25.55%，締造歷史新紀錄。
英業達12月筆記型電腦出貨200萬台，月增30萬台；第4季筆電出貨540萬台，季增3.8%，年增20%；2024全年筆電出貨2000萬台，年增7%。
英業達對中央社記者表示，由於筆電客戶提前拉貨及AI伺服器貢獻，12月及第4季營收創新高。展望今年第1季，因基期墊高，筆電出貨將季減兩位數；AI伺服器進入晶片平台新舊轉換期，預期第1季出貨將季減兩位數。
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仁寶2024全年累計合併營收約9102.73億元，年減3.85%。
仁寶去年底小量出貨輝達Hopper系列H100與H200架構伺服器，並洽談輝達Blackwell系列產品；經營團隊預計今年1月14日舉辦旺年會時，提出伺服器和整體營運展望。（編輯：黃國倫）1140109
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