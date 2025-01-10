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先進製程赴美設廠？郭智輝：台積電會非常審慎

2025/1/10 18:04（1/10 19:11 更新）
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外界關切台積電先進製程赴美設廠進度，經濟部長郭智輝（圖）10日表示，先進製程投資金額動輒280億至300億美元，不見得到美國投資、買設備就能做，因此台積電會非常審慎，確保先進製程落地生產可以成功。圖為郭智輝在年終記者會上說明經濟部工作展望。中央社記者郭日曉攝　114年1月10日
外界關切台積電先進製程赴美設廠進度，經濟部長郭智輝（圖）10日表示，先進製程投資金額動輒280億至300億美元，不見得到美國投資、買設備就能做，因此台積電會非常審慎，確保先進製程落地生產可以成功。圖為郭智輝在年終記者會上說明經濟部工作展望。中央社記者郭日曉攝　114年1月10日
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北10日電）外界關切台積電先進製程赴美設廠進度，經濟部長郭智輝表示，先進製程的投資金額動輒280億至300億美元，台積電會非常審慎；至於投資時程，郭智輝表示，須視台積電進度，廠商會衡量能力和市場需求。

郭智輝今天在年終記者會上表示，就企業經營角度，廠商不會讓還沒穩定的產能到海外生產，且到海外投資的成本很高，會面臨太多不確定性。

郭智輝表示，由於全球IC設計公司有6成在美國，台積電赴美生產可以就近服務客戶，但先進製程的投資金額動輒280億至300億美元，金額非常嚇人，不見得到美國投資、買設備就能做，因此台積電會非常審慎，確保先進製程落地生產可以成功。

談及台美投資文化差異，郭智輝表示，台灣投資環境具有交通便利等優勢，台積電創辦人張忠謀曾表示「台灣是發展半導體最好的地方」。此外，台積電海外投資也須考慮供應鏈移動速度。

媒體追問台積電先進製程最快何時赴美生產，郭智輝回應，要看台積電投資進度，因為攸關企業獲利表現，廠商會綜合考量，不是美國要求企業就會去，而會衡量市場需求和廠商能力。

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郭智輝表示，依照過去規定，製程差距2代才可以到國外投資，但現在時代不同，技術差距2代就差很遠；也就是說，投資進度仍以企業衡量海外生產能否獲利為主。

此外，美國拜登政府傳出將再緊縮對中國晶片管制，技術管制範圍可能延伸至16奈米成熟製程。郭智輝表示，經濟部會關注相關訊息，但目前美國是否加嚴晶片管制政策尚未定案，他認為，應該等到川普1月20日就職後，觀察美國政策才會比較明確和重要。（編輯：翟思嘉）1140110

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