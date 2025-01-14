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期貨去年交易量3.95億口創高 期交所：今年穩站3億口

2025/1/14 13:15（1/14 13:26 更新）
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台灣期貨交易所14日中午舉行媒體聚會，董事長吳自心（圖中提元寶者）表示，2024年台灣期貨市場交易量達3.95億口創新高，日均量也創新高，預期2025年市場交易可續站上3億口。中央社記者鍾榮峰攝 114年1月14日
台灣期貨交易所14日中午舉行媒體聚會，董事長吳自心（圖中提元寶者）表示，2024年台灣期貨市場交易量達3.95億口創新高，日均量也創新高，預期2025年市場交易可續站上3億口。中央社記者鍾榮峰攝 114年1月14日
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台灣期貨交易所今天中午舉行媒體聚會，董事長吳自心表示，今年台灣期貨市場交易量可穩站3億口，會不會比2024年3.95億口增加，要看交易市況。他透露，上半年期交所將推出一檔週五到期的台指選擇權週契約。

期交所說明，2024年期貨市場日均量約163.4萬口，年成長20.3%，年交易量和日均量均創新高，2024年夜盤交易量也創歷史新高。

吳自心指出，2024年台灣期貨交易市場表現不錯，全年交易量達3.95億口，年成長21.8%，已經連續5年每年交易量站上3億口。

吳自心表示，去年夜盤日均量達到54萬餘口，占單日交易量比重約33%，去年7月期交所推出微型台指期貨商品，已成為第5大交易量商品，日均量達到14萬口。

展望今年，吳自心預期，台灣期貨市場年交易量可穩站3億口，期貨市場交易可更健康，今年微型台指期貨商品表現會更好，指數波動幅度可能會更大。

吳自心指出，今年期交所將持續推出創新商品，上半年規劃推出一檔週五到期的台指選擇權週契約。

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談到美國總統當選人川普即將上任的影響，吳自心表示，川普相關政策陸續明朗，市場對於政策震盪程度已漸適應。

媒體問及近日外資增加台指期淨空單的看法，吳自心指出，儘管近日外資淨空單增加至超過4萬口，不過相較去年11月高峰超過5萬口，已有回落，他指出，期貨市場可多空布局，實際狀況要看交易市況。（編輯：楊蘭軒）1140114

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