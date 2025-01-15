防堵偽冒名人詐騙 單週通報高峰3.8萬件降至361件

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（中央社記者蘇思云台北15日電）數發部持續推動防堵偽冒名人詐騙，偽冒名人詐騙通報數從去年單週最高3.8萬件，到去年12月單週通報數降至361件。數發部表示，詐騙手法不斷演進，先前包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、經濟部長郭智輝、財信傳媒董事長謝金河都曾被冒名詐騙。

今週刊今天下午舉行防詐調查發表記者會暨論壇，包括行政院政務委員林明昕、金管會主委彭金隆、數發部政務次長林宜敬均出席。

林明昕致詞表示，網路快速發展，詐騙手法也不斷演進，不只是台灣，各國都面臨相同挑戰。政府持續跨部會研議，加速完成打詐新四法相關子法，新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版除了有更多法規工具外，也透過每2個月動態性、機動性的策略會議，盼更有效遏止詐騙。

林宜敬表示，詐騙與反詐是好人跟壞人間的攻防，政府不斷破解詐騙手段，但詐騙集團也不斷變招，尋找新的詐騙手法。

林宜敬指出，詐騙樣態不斷改變，像是去年初輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台掀起旋風，因此成為許多偽冒詐騙標的，再來到520期間，臉書出現許多經濟部長郭智輝的冒名詐騙，去年一整年仿冒最多的是財信傳媒董事長謝金河，最常見的還是投資詐騙。

數發部統計顯示，偽冒名人詐騙通報數，從去年單週最高3.8萬件，截至去年12月單週通報數降至361件。高風險金融投資廣告也從去年單週最高7.7萬件，下降到去年12月單週約4300多件。

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林宜敬表示，詐騙集團通常在公開社群平台像是臉書、Google仿冒名人，可能宣稱可以教大家賺錢，後續再把民眾騙到LINE群組，進去後看到有很多成員，但其實除了被害人之外，其他都是詐團成員，甚至再騙到WhatsApp、Signal等加密一對一群組，由於有加密機制，事後蒐證也很困難。

林宜敬說，防詐是跨部會工作，數發部的任務就是避免民眾從公開的臉書平台被騙到LINE或者更私密的小群組，最近統計也發現，假謝金河已經從先前偽冒名人次數第1名下降到第47名。（編輯：潘羿菁）1140115