基富通2024年新開戶逾3.7萬戶 年增75%

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣集中保管結算所暨基富通證券董事長林丙輝今天表示，基富通證券2024年新開戶數超過3.7萬戶，較2023年成長75%，累計受益人數逾29萬人。

台灣集中保管結算所今天舉行歲末迎新記者會，林丙輝指出，2024年基富通證券申購量、淨流入金額分別成長64%、29%，帶動平台基金存量達到約新台幣1600億元，年增35%。

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基富通證券2024年全年自結每股盈餘為2.97元，年成長12%。不僅開戶數、申購量、淨流入、基金存量與獲利5大指標全數成長，單筆、定期定額申購量也都創下平台成立來新高。

林丙輝說明，基富通證券基金平台APP累計下載量迄今超過17萬人，在蘋果與Google的免費財經類APP排行均擠進前100大，為民眾行動理財的好幫手。好享退與好好退休專案合計持續扣款投資人數逾7萬人，而低檔智動投與基金健檢推出不到半年時間，累計已獲得上萬人使用，顯示這些普惠金融服務都獲得市場肯定。（編輯：楊蘭軒）1140116