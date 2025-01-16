因應川普2.0 安永建議台商赴美國外國貿易區設廠

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（中央社記者張璦台北16日電）川普將於20日就任美國總統，將對全球貿易帶來不確定性。安永今天建議台商，可思考進行長期的供應鏈調整，比如至美國外國貿易區（FTZ）設廠等，以因應全球貿易變數。

隨川普即將回歸，美國優先策略捲土重來，全球供應鏈恐重新洗牌，安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君今天提出5項因應建議。

她表示，首先，台商應完整檢視企業端到端供應鏈，了解貨品是否有在中國工廠進行生產，而有被認定為中國原產的可能。

第2，吳雅君指出，可從產品的稅則號別，評估產品有無落入懲罰性的關稅清單，並申請稅則號別解釋令，以確認進口產品未落入懲罰性關稅清單；第3，根據企業商品進行原產地分析，並申請美國原產地解釋令，取得非中國原產地的解釋。

吳雅君進一步表示，第4，可利用美國海關估價的一項特殊規定「首次銷售原則」，讓進口商依據貨物在多層交易中的最初銷售價格來申報關稅價格，降低稅基、從而減少關稅。

第5，吳雅君提到，因應全球貿易變數，企業可思考進行長期的供應鏈調整，比如至美國外國貿易區（FTZ）設廠，或利用相關貿易協定，讓進口商品享有額外的關稅優惠措施。

同時，以目前加徵關稅、出口管制與移民政策等川普2.0施政方向來看，安永評估，對中國、歐盟、墨西哥影響的風險程度為顯著等級，中國主要受影響產業為國防與科技等，歐盟汽車業、數位經濟也恐受波及，墨西哥方面，製造業、農產品料將受影響。

根據安永評估，川普2.0對越南、南韓、加拿大、印度等4國的風險程度則為中等，其影響因素包含川普政府可能退出「印度-太平洋經濟框架」（IPEF）、或重新協商對美國較有利的「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）版本，以及可能對來自上述國家的產品，全面加徵10%關稅。

安永認為，川普2.0新政主要影響的產業別，包含越南的民生消費品、南韓的半導體產業、加拿大的乳製品、印度的製造業等。

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此外，全球反避稅趨勢升溫，企業若未提前準備，可能面臨高額補稅，安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執業會計師林志仁提醒，台灣企業常因未申請海關核准而遭補稅，最常見的移轉訂價查核問題為一次性移轉訂價調整，由於未依照規定申請海關核准，國稅局查核時予以剔除並進行補稅。

林志仁建議，企業平時應定期檢視集團移轉訂價政策及集團間利潤分配的合理性，並提前申請APA（預先訂價協議），降低稅負不確定性；同時，可善用租稅協定，針對過去補稅年度提出MAP（相互協議程序）申請，以降低重複課稅衝擊。（編輯：潘羿菁）1140116