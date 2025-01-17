壽險公會保險理賠醫起通 9家榮民醫療體系上線服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北17日電）醫療保險理賠服務更便捷。壽險公會今天宣布，即日起，高雄榮總台南分院等9家榮民醫療體系保險理賠醫起通服務正式上線，截至目前為止，已有43家醫療機構與壽險公會簽約，今年目標為簽約家數提高至50家以上。

壽險公會2021年5月推出「保險理賠醫起通」，透過區塊鏈技術打破傳統保險理賠繁瑣流程束縛，讓民眾不必再舟車勞頓申請醫療證明，僅需透過線上授權，即可請醫院將指定就醫資料傳送至指定保險公司，節省民眾時間與精力，同時提高理賠效率。

壽險公會今天宣布，即日起，高雄榮總台南分院、台中榮總埔里分院、台中榮總嘉義分院、台中榮總灣橋分院、台北榮總玉里分院、台北榮總員山分院、台北榮總桃園分院、台北榮總台東分院、台北榮總蘇澳分院等9家醫療機構保險理賠醫起通服務正式上線。

壽險公會指出，因民進黨立委林楚茵在立法院質詢退輔會時積極推動，促使退輔會全力協調榮總體系醫院加入保險理賠醫起通的便民服務，除了9家榮民醫療體系今天正式上線服務外，屏東榮總龍泉分院、台北榮總鳳林分院預計今年首季正式上線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

截至目前為止，共17家壽險公司、4家產險公司提供保險理賠醫起通服務，並已有43家醫療機構與壽險公會簽約，壽險公會力拚今年將簽約醫療機構家數拉高至50家以上，持續擴大便民範圍。

壽險公會表示，此次榮民醫療體系大規模加入，不僅展現政府跨部會合作決心，更體現落實普惠金融的具體行動，隨保險理賠醫起通服務範圍擴展，退伍軍人及一般民眾都能享受便捷保險理賠服務。（編輯：林家嫻）1140117