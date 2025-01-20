春節採購季 金管會示警消費者理性使用先買後付

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（中央社記者謝方娪台北20日電）農曆春節即將來臨，民眾汰換家電等用品需求升溫，金管會今天提醒，消費者若使用先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL），應秉持清楚還款條件、理性使用服務原則，避免個人信用過度擴張。

因應近年先買後付等新興支付管道浪潮興起，金管會2023年、2024年均曾提醒消費者使用先買後付時應謹慎評估自身財務信用可承擔範圍。適逢春節將至，金管會今天再度出面提醒消費者使用先買後付應留意此屬借款行為，應量入為出。

金管會指出，先買後付是基於買賣商品或服務所衍生應收債權轉讓後的分期還款服務，非屬金融特許業務，依民法一般企業即可提供，商家、提供BNPL服務的業者及消費者應依民法及契約約定條款辦理。

金管會表示，金管會已協助台北市租賃公會訂定會員從事先買後付自律規範，建議提供BNPL服務的業者除了遵循民法及定型化契約規範外，可參考公會自律規範訂定內規，例如揭示債權讓與契約總價款、期數、利率等還款內容，及消費者未按期付款時應負擔的遲延利息與其他費用等。

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金管會指出，BNPL服務是賣家將對買家的應收債權轉讓給提供BNPL服務的業者，提供BNPL服務的業者衡量消費者財務信用後，所提供消費者分期付款服務，換言之，BNPL服務本質為借貸，可能有違約金、遲延利息及其他費用等。

金管會強調，為避免造成個人信用過度擴張，導致無力償還債務，消費者使用BNPL服務前應先了解相關費用計收方式，並謹慎評估自身財務信用可承擔範圍，理性使用BNPL服務。（編輯：翟思嘉）1140120