工程會業務費遭提案凍結50% 營造業公會盼評估合理性

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（中央社記者何秀玲台北20日電）公共工程委員會114年度業務費預算遭提案凍結50%。台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘今天表示，立法院應審慎評估凍結合理性，也強調工程會預算非但不能減少，反而應該增加，以利國家重大工程建設順利執行，滿足民眾對改善生活環境的期待。

陳煌銘表示，公共工程委員會是政府採購法、技師法和工程技術顧問公司管理條例的主管機關，每年20萬件採購案件中，超過1/3政府預算用在工程領域，數萬名技師和千餘家工程技術顧問公司，在各類工程中擔任勘查、規劃、設計、監造和管理任務。

陳煌銘表示，對於這麼龐大且複雜業務，工程會在前期對工程計畫進行審議，過程中對專案執行進行督導，實務上還要建立施工規範、合約範本和各種管理流程包括爭議處理，才能確保民眾的錢用在刀口上，同時工程品質符合預期。

他指出，依據全球性的研究，一個國家每投入1元在基礎設施上，就可帶動4元民間投資，如果再引導民間資金投入公共建設，上述比例還會增加；反過來基礎投資不足就會牽制經濟發展，足見基礎設施的重要性。

陳煌銘說，多年來台灣基礎設施走在經濟發展前端，無論質量都能滿足民眾生活和企業投資的需要，工程會貢獻功不可沒。因此營造業界聽到工程會預算遭不合理凍結時，不只感到震驚，也感到困惑。

他指出，工程會業務費預算遭立法院凍結新台幣1億375萬元後，將導致交通、水利及各項攸關民生的重要工程無法順利推動，尤其工程會為解決發包作業問題的流標專案檢討會議，將影響大型公共工程無法發包執行，也無法完善地方基礎建設，進而影響民眾正常生活。

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此外，在缺乏足夠經費運作下，全台3萬名工程技師及1000多家顧問工程公司權益，以及實施有年的公共工程金質獎推動，及電子採購網認證等標案的預期決標、採購網的資訊安全等，也都會受影響。

陳煌銘表示，營造業的正常經營，攸關民眾福祉，希望立法院能夠了解民眾對改善生活環境的殷切希望，勿因凍結工程會的業務費，使民眾對國家建設及改善生活環境的期待落空。（編輯：潘羿菁）1140120