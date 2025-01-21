川普上任終結綠色新政 台股早盤震盪下跌47點
2025/1/21 09:16（1/21 09:46 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美國新任總統川普（Donald Trump）就職，宣布將終結「綠色新政」，撤銷電動車補助及大規模開採石油等，台股今天開盤小幅震盪，早盤最低23218.87點，下跌47.95點。
主要電子權值股台積電、鴻海拚守平盤，聯發科早盤翻紅，台達電小跌，金控股富邦金、國泰金則呈現小漲。
本土證券法人指出，台股接近農曆龍年封關日，觀望氛圍濃厚，一定程度壓抑台股上漲空間，市場持續消化川普就職演說內容。（編輯：楊凱翔）1140121
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