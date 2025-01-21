大同董事會通過辦理現金減資 每股退還0.5元

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）大同今年以來股價回檔超過1成，為維護股東權益，大同繼6日啟動庫藏股計畫，今天再宣布董事會通過辦理現金減資，每股退還新台幣0.5元。

大同今天下午召開重大訊息記者會，大同策略長丁爾昆表示，為提升股東權益報酬率，董事會通過擬辦理現金減資，金額約11.69億元，將銷除股份1.16億股，以公司目前已發行股數23.39億股計算，減資比例5%，每股將退還現金0.5元，減資後資本額將降為222.25億元。

此次現金減資案需經股東會通過，並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

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大同近年積極活化資產，除了去年9月認列芙蓉大樓處分收益，另外大同子公司大同資產與孫公司志生處分北市復興南路精華地段不動產，母公司大同可獲處分利益約新台幣66.65億元，每股獲利貢獻度約2.84元，搶在2024年底入袋。

為維護股東權益，大同6日董事會通過庫藏股計畫，預定在每股42元至70元價格區間內，買回自家公司股票上限8.3萬張。（編輯：張均懋）1140121