中華電2025年財測出爐 每股盈餘上看4.82元

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信今年度財測出爐，預計合併營收新台幣2327.4億元至2337.4億元，營業成本及費用為1875.8億元至1876.5億元，歸屬於母公司業主淨利為358.4億元至373.9億元，每股盈餘4.62元至4.82元，較去年4.8元微幅減少或增加。

展望2025年，中華電信今天宣布，將基於「永續未來、智慧驅動、數位韌性」3大策略主軸，聚焦永續商機、AI應用、韌性強化、新世代網路、轉投資以及資產活化等6大成長主題，帶動集團營收、獲利穩健成長。

在市場經營策略上，中華電表示，個人家庭、企業客戶、國際事業3事業群將乘勝追擊、積極拓展版圖；網路、資訊、研發3技術群將基於開放、節能、全光、行固融合網路，強化數據治理，布署新技術。

中華電表示，2025年度合併營收預測數，較2024年度增加約1.2%至1.6%，主要因行動通信、寬頻接取、數據網路營收增加，並爭取永續、韌性安全及AI等資通訊新業務商機；合併營業成本及費用預測數，年增約2.4%，主要為布局未來事業發展，擴大福利政策以提升人才資本，並為支撐業務發展精實網路演進，同時強化網路及資安韌性，另外，受電費漲價影響，業務及維運成本增加。

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中華電今年歸屬於母公司業主淨利、每股盈餘預測，與2024年度相比，減少3.8%至增加0.5%。

另外，中華電表示，取得不動產、廠房及設備等資本支出為323.6億元，較2024年增加33.7億元，主要因擴建IDC與AI機房、新建海纜、維持5G網路、提升網路及資安韌性、汰除老舊耗能設備等。（編輯：林家嫻）1140122