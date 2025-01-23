開發資本跨境基金 5個月投資3家公司破億拚台日新創

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（中央社記者羅元駿台北23日電）提升台日新創動能，凱基金子公司中華開發資本今天表示，旗下的跨境創新基金成立至今總投資金額約500萬美元（約新台幣1.64億元），首度投資日本新創公司Redcliff，以及台灣2家新創公司犀動智能和翔評互動。

中華開發資本今天發布新聞稿指出，旗下的中華開發跨境創新基金自去年8月成立至今，5個月內已投資3家日本和台灣新創公司，總投資金額約500萬美元。

開發資本指出，跨境創新基金規模為7500萬至1億美元，為開發資本第1支跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日雙方政府基金 （國發基金與Cool Japan Fund） 及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊等共同成立，投資主軸包括移動互聯網、數位轉型、人工智慧、區塊鏈及生活產業等領域的台日新創。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本致力於協助本土及台籍背景企業家、創業家「在地創生、展業八方」；基金在投資過程特別重視投資戶海外拓展的潛力及基金如何提供協助。

開發資本介紹，Redcliff的核心事業為無人機表演的動畫內容企劃、製作及營運，開發跨境創新基金看好無人機作為新型態的媒體平台，未來將協助其進行海外拓展，第一站就是引介台灣合作夥伴。

開發資本進一步分享，另外2家投資戶為台灣新創公司，犀動智能是專精人工智慧（AI）自然語言模型，提供一站式旅宿SaaS（軟體即服務）管理平台。疫後觀光市場復甦，日本市場快速拓展，公司簽約房數超越2萬間，累計解決近500萬次房客需求與跨部門任務。

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翔評互動則以醫療診所為核心，2024年開始拓展日本市場，約3個月內即拿下超過20間客戶，並逐步與當地4家電子病歷（EMR）系統商完成技術整合，完善系統的在地化基礎。

開發創新基金總經理郭大經表示，開發跨境創新基金同時提供資金及在地人脈網絡，為台日雙方找到關鍵的合作夥伴。開發跨境創新基金代表的是台灣在地資源與日本落地資源的結合，打造台日新創共同市場。（編輯：潘羿菁）1140123