產險業迎戰永續風險 財務影響評估成未來必修課

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（中央社記者謝方娪台北27日電）近年「永續」成國際熱門關鍵字，新興風險對產險業風險管理迎來新考驗，金管會已拍板國內上市櫃公司接軌永續揭露準則時間表，對氣候變遷敏感性高的產險業而言，未來勢必迎向試算揭露氣候風險對財務影響的新時代。

國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）轄下國際永續準則理事會（ISSB）公布永續揭露準則S1及S2後，金管會2023年8月正式拍板國內上市櫃公司接軌國際永續揭露準則時間表，規劃自2026年起分3階段推進上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則。

第一階段為2026年起，由資本額達新台幣100億元以上上市櫃公司先行，2027年起擴大至資本額達50億元以上但未達100億元的上市櫃公司，2028年起其餘上市櫃公司全面接軌。

因永續可能影響上市櫃公司財務表現，已成國際資金投資時重要考量因素，根據金管會規劃，上市櫃公司須在股東會年報依IFRS永續揭露準則揭露永續資訊，且時程上提前與財報同時公告，以便供投資人及時參考。

對於量化難度較高的揭露事項，例如預期氣候風險對財務影響、氣候情境分析及韌性評估等，金管會准企業可依當下技術、資源及能力揭露質性資訊，若涉及估計數，例如氣候風險及機會對企業資產及營運影響額及比重，金管會允許上市櫃公司依合理可佐證資料估算，無須投入過度成本。

不過，產險業主管不諱言，金管會雖有漸進給予企業彈性，但對於氣候變遷敏感性高的產險業而言，掌握氣候風險對財務影響、評估揭露對財務可能影響數，已成將來必走之路。

根據全球再保險公司瑞士再保統計，2024年上半年全球因自然災害造成保險理賠總額達600億美元，全年估將連5年突破千億美元大關。

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近日美國加州洛杉磯發生前所未見野火災情，摧毀數以千計建築物，當地保險公司面臨龐大理賠壓力，顯見氣候變遷已對保險業、尤其承保產物的產險公司風險管理帶來新考驗。

依國內產險龍頭富邦產險2024年出具永續報告書，公司盤點2023年3大新興風險為傳染性疾病、國家間衝突及債務危機；國泰世紀產險2023年前5大關注新興與重大風險則以自然災害與極端天氣事件為首，其次依序為資安風險、數位服務中斷、人才培育與留任及政經風險。（編輯：潘羿菁）1140127