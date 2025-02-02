期交所2/3開紅盤 新增小型雙鴻期貨等7檔股票期貨

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（中央社記者何秀玲台北2日電）期交所今天表示，3日起將新增小型雙鴻期貨、世芯-KY期貨、小型世芯-KY期貨、保瑞期貨、小型保瑞期貨等5檔股票期貨，以及統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨等2檔ETF期貨。

期交所今天發布新聞稿表示，除了統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨收盤時間為下午4時15分外，其餘5檔收盤時間均為下午1時45分。

另此次新增7檔契約的交割月份，為今年2月、3月及6月、9月、12月。根據期交所統計，股票期貨2024年日均量為28萬餘口，較2023年成長近3成。另未平倉量也受帶動，2024年日均未平倉量近65萬口，也較2023年成長35%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益，已日趨成熟。

期交所表示，近年AI題材火熱推升台股創高，部分股票價格持續上漲，連帶推升股票期貨契約價值及保證金門檻，為回應市場需求，期交所於2024年7月上市微型台指期貨；在新增股票期貨方面，此次增加數檔小型股票期貨契約，市場參與者可依自身需求進行避險及策略性交易。

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期交所也指出，此次新增標的涵蓋半導體、生醫題材等股票，以及現貨市場交易熱絡的國外高科技半導體ETF，除了有助投資人參與AI投資商機，也可與半導體30期貨、美國費城半導體期貨、台積電期貨等進行策略性交易，有助擴大期貨市場運用廣度及深度。

期交所表示，3日新增後，期交所提供的股票期貨檔數，將自目前的293檔增加為300檔，以增進期貨市場避險功能。（編輯：林家嫻）1140202