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台股開市重挫 證交所：AI應用沒改變台廠有機會受惠

2025/2/3 12:26（2/3 12:58 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北3日電）台股蛇年開市重挫，證交所董事長林修銘今天強調，中國新創DeepSeek確實帶來新變數，但Meta、Google等大廠均強調AI投資沒有減少，DeepSeek只是帶動AI訓練方法改變的討論，AI應用方向並沒有改變，反而更加獲得確認，台灣AI供應鏈仍有機會受惠。

金蛇年今天開工，國內證券暨期貨業一早舉行新春團拜，包括金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人皆出席。

林修銘致詞表示，過去1年台灣資本市場表現亮眼，展望金蛇年，台股身處歷史高峰，且面對國際政經情勢改變，證交所將以敏捷、創新和科技等3大主軸，應對未來挑戰與機會。而證交所也要從皮鞋換成球鞋，強化行動力。

面對台股今天開市重挫，林修銘分析，台股先前經過9天休息，這段期間美股變化劇烈，中國AI新創公司DeepSeek推出新的AI模型，在成本與效益上的巨大差異，與台股關連度高的那斯達克（NASDAQ）、費城半導體指數跌幅深。

林修銘說，去年台股繳出亮麗成績單，很大原因就是因為AI風潮帶動，如今DeepSeek確實帶來新變數，不過他認為，包括Meta、Google等美國大型CSP（雲端服務供應商）都強調AI投資沒有減少，DeepSeek只是引發AI訓練方法改變的討論，AI應用方向並沒有改變，反而更加獲得確認，台灣AI供應鏈仍有機會受惠。

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至於美國將對中國、加拿大與墨西哥開徵關稅。林修銘表示，證交所針對台灣上市公司進行調查，去年台灣上市公司總營收約新台幣43兆元，其中從中國輸出美國金額約占5%，從加拿大、墨西哥轉出口美國更只占1%多，比例不算高，後續影響及變化仍要持續觀察。

另外，美國總統川普也提到考慮對半導體加徵關稅，引導相關廠商到美國設廠。林修銘強調，台灣企業比大家想像更有韌性，像台積電已經到美國、日本和德國設廠，一些先前到墨西哥設廠的科技廠，也陸續轉到美國設立生產據點。他強調，台灣的高階半導體具有不可取代性，且台美是同盟合作關係，相信政府會持續溝通。（編輯：潘羿菁）1140203

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