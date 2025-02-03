川普2.0來襲 TPCA：地緣政治再啟全球PCB賽局

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（中央社記者江明晏台北3日電）台灣電路板協會（TPCA）指出，在地緣政治下，全球PCB聚落分布產生巨大變化，2025年川普2.0正式上線，更加牽動美、歐、印度及東南亞的PCB產業方向，東南亞受惠成本優勢和優惠補貼，快速崛起，成全球供應鏈重組的最大受益者。

台灣電路板協會（TPCA）今天發布新聞稿表示，美中貿易科技戰激化，不僅推動歐美加速本土化製造，也促使中、日、台、韓等主要印刷電路板（PCB）產業重新布局東南亞，川普2.0政策帶來更多不確定性，如出口限制、技術管控升級及關稅壁壘，將對全球供應鏈構成額外挑戰。

TPCA指出，隨著中美貿易戰與科技戰的升溫，東南亞憑藉低成本與東協市場規模，尤其以泰國、越南與馬來西亞3國受到全球各國PCB指標企業的投資青睞，東南亞將成為PCB重要的新生產聚落，也是一個全新戰場。

針對美國市場，TPCA表示，2024年美國PCB市場規模已達39.8億美元，全球市占率4.9%，排名全球第5；主要產品包括多層板與HDI板，應用於國防航太、工業控制及醫療設備等高附加價值市場，美國政府近年透過國防授權法案及晶片與科學法案，推動產業本土化。

TPCA舉例，TTM公司在紐約州投資設廠以生產UHDI板材，滿足軍工需求，然而，美國本土PCB產能有限，進口依賴台灣與中國大陸，展望2025年，受國防訂單與數據中心需求驅動，美國PCB市場預計成長6.8%。

TPCA表示，2024年泰國PCB產值估算為32.6億美元，為東南亞最大的PCB生產國，因應供應鏈轉移，泰國政府順勢推出多項投資優惠政策，至今已吸引超過40家來自中國大陸與台灣PCB廠赴泰投資，預計短期內將成為東南亞最大的PCB生產聚落。

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TPCA表示，2024年越南PCB產值約28億美元，居東南亞第二大PCB聚落，多項優惠政策吸引中國大陸的勝宏、建滔、駿亞及台灣健鼎、志超等企業布局；馬來西亞的PCB產業規模雖小，主要集中於載板領域，核心聚落位於檳城和鄰近的居林，包括AT&S、Ibiden、TTM及ASE等廠商均在此設點。

整體而言，TPCA表示，全球PCB產業的發展格局正隨著地緣政治和產業政策的重組，展現出區域化競爭特色，美歐國家聚焦高附加價值產業與自主供應鏈發展，印度則因基建與人才瓶頸，發展潛力尚未完全釋放；東南亞尚能依託成本優勢和優惠補貼，快速崛起成為全球供應鏈重組的最大受益者。（編輯：張均懋）1140203