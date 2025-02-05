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台積電上漲25元 台股盤中勁揚逾400點

2025/2/5 11:34
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（中央社記者何秀玲台北5日電）台積電領漲，台股今天跳空大漲，盤中收復所有均線，大漲逾400點，收復23000點大關，指數最高達23242.81點，AI概念股可說跌深反彈，IC設計概念股今天也表現不俗。

截至11時25分，台股指數為23195.97點，上漲402.01點。電子股盤中上漲2.05%、金融股上漲0.72%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.48%。

盤中權值股方面，台積電上漲25元，為1120元；鴻海股價最高上漲4元至169元；聯發科大漲40元，為1530元。

AI概念股中，廣達盤中上漲6元，為241元；緯創上漲3元，為102元；英業達上漲1.05元，為45.55元。

IC設計概念股中，世紀盤中上漲逾6%；揚智上漲逾2%；點晶上漲0.49%。

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資深分析師王兆立表示，今天盤中主要因台積電領漲，AI概念股中廣達和鴻海股價都反彈，聯發科今天表現也相對較強，也可看出市場對於美國總統川普宣布遞延徵收墨西哥和加拿大等地區關稅，短時間對於貿易戰短線升溫與否，確實放下了心。

不過超微（AMD）和Google財報公布完因不如預期，股價都下跌，仍須觀察台股尾盤是否漲幅會收斂。（編輯：楊凱翔）1140205

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