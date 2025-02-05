台股漲367.62點
2025/2/5 13:46
（中央社台北5日電）台北股市今天開高走高，收盤漲367.62點，為23161.58點，漲幅1.61%，成交金額新台幣3493.4億元。
加權指數開盤為22916.38點，盤中最高23249.33點，最低22916.38點；不含金融股指數20222.93點，漲339.56點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.17%、食品股漲0.74%、塑化股漲0.82%、紡織股漲0.90%、機電股漲1.81%、造紙股漲0.38%、營建股漲0.71%、金融股漲0.82%。
委買張數1970萬2871張，委賣張數1070萬4002張，成交張數593萬3083張。
收盤時上漲856家，下跌116家，持平87家。
成交量前5名個股為元大滬深300正2、邁達特、群益優選非投等債、復華台灣科技優息、國泰永續高股息。
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漲幅前5名個股為事欣科、研華、亞光、新日興、大銀微系統。
跌幅前5名個股為興能高、天瀚、恆大、國泰中國A50正2、元大滬深300正2。1140205
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