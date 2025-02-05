AI應用需求強勁 去年12月景氣燈號重返熱絡紅燈

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（中央社記者蘇思云台北5日電）國發會今天公布去年12月景氣燈號，由於AI應用需求強勁，由黃紅燈轉亮紅燈，綜合判斷分數達38分，較去年11月增加4分。國發會表示，同時指標持續上升，不過，領先指標續呈下滑，仍須密切注意後續變化。

去年12月國發會 景氣燈號 景氣燈號小百科 根據國家發展委員會，景氣對策信號各燈號之解讀意義如下： 紅燈： 景氣熱絡

景氣熱絡 黃紅燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 綠燈： 當前景氣穩定

當前景氣穩定 黃藍燈： 注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向

注意性燈號，宜密切觀察後續景氣是否轉向 藍燈：景氣低迷 看更多 關閉 分數為38分，月增4分，燈號轉呈紅燈。9項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數均轉呈紅燈，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，分數各增加1分；其餘5項燈號維持不變。

國發會今天也宣布，邀專家學者、政府機關共同研商後，認定台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，整體第15次景氣循環共歷時86個月。（編輯：林淑媛）1140205