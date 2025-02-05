去年12月製造業景氣亮綠燈 關稅利空及AI發展成變數

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）美國年末消費旺季，加上人工智慧與高效能運算需求旺盛，激勵台灣去年12月製造業景氣燈號從低迷的黃藍燈轉為持平綠燈。不過台經院提醒，美國總統川普開啟貿易戰，加上中國新創公司崛起，恐讓AI發展路徑震盪，台灣製造業後續表現必須審慎關注。

台經院今天發布113年12月製造業景氣燈號，受惠於美國年末消費旺季、庫存回補需求暢旺，以及台股基本面穩健，指數小揚等因素，整體製造業景氣信號值增加2.77分，升至14.87分，為8個月以來最高紀錄，燈號因此擺脫低迷黃藍燈，轉為綠燈。

台經院說明，12月製造業景氣燈號突破低迷的黃藍燈，邁入綠燈區間，主要是因外銷訂單及生產指數年漲幅皆逾2成，進口也有超過3成的漲幅，帶動需求面及原物料投入面指標，12月製造業信號值因此大幅增加。

進一步觀察細部產業，電子零組件業方面，人工智慧與高效能運算需求持續攀升，帶動12吋晶圓代工、IC封測及主機板增產，外銷訂單年增逾3成，進出口與生產指數年增率續呈成長，推升需求面與原物料投入面指標，12月電子零組件業景氣燈號從代表揚升的黃紅燈轉為繁榮紅燈。

至於化學製品產業，仍受海外生產過剩低價競爭影響，石化產品訂單減少，不過電子用化學材料接單成長，加上國內外流感、麻疹等疾病盛行，防疫相關清潔用品需求增加，化學品外銷訂單及生產指數年減幅收斂，產業景氣燈號得以脫離衰退藍燈，轉為綠燈。

儘管整體製造業景氣燈號邁向綠燈，台經院提醒，未來存在極大不確定性，川普已針對中國、加拿大及墨西哥等國商品實施加徵10%至25%進口關稅，並表示肯定會對歐盟施加新關稅稅率；雖然川普近日將墨加兩國調高關稅執行日期延後1個月，隨貿易戰陸續引爆，各國反制措施可能加大全球經濟下行風險。

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台經院認為，美國可透過提高進口關稅，加速與各國進行貿易談判，以減緩與各國間貿易逆差情形，但美國境內企業勢必將進口增加的成本，部分或全部轉嫁給消費者，可能導致通膨壓力再度升溫，直接衝擊美國經濟，甚至影響全球經濟的未來發展。

此外，台經院指出，中國新創公司DeepSeek崛起，意味著AI模型效率提升，目前已衝擊到美國科技股及台灣相關供應鏈廠商股價表現，未來包括高階AI晶片生產、AI產業鏈發展，以及美國對中國技術限制等勢必有所調整，必須密切關注國際局勢與產業發展的變化，以及對台影響。（編輯：楊蘭軒）1140205