宏達電1月營收1.61億元 探掛牌以來單月次低

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電1月自結合併營收新台幣1.61億元，年減28.44%、月減59.4%，受過年淡季影響，探掛牌以來次低水準；法人推估，宏達電與Google達2.5億美元的交易價金，將挹注宏達電連年虧損的財報轉盈。

宏達電今天公布1月自結合併營收1.61億元，年減28.44%、月減59.4%，寫下掛牌以來單月營收歷史次低水準，僅次於2024年2月1.53億元的新低紀錄。

業界人士推測，宏達電1月營收主要受過年淡季效應影響，在缺乏新機與新產品挹注下，加上時序進入過年，導致營收衰退。

由於宏達電年前宣布震撼彈，Google將支付2.5億美元的交易價金，部分HTC XR的研發團隊將加入Google，Google將取得XR智慧財產權的非專屬授權（IP），預計於2025年首季完成。法人推估，宏達電連虧至少26季的財報將大幅轉盈。

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儘管宏達電強調，HTC現有XR事業與研發不會受到影響，會實現更精簡的產品組合，也將和Google探討未來合作機會，並加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，外界仍對宏達電前景表達憂慮，宏達電股價在連日下挫後止跌反彈，今天收漲2.39%。

此外，全球行動通訊大會（MWC）將於3月登場，宏達電表示，今年會在MWC展示，持續拓展商機。（編輯：林家嫻）1140206