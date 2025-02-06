央行：春節期間轉帳金額3333億元 行動銀行占比71%

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（中央社記者蘇思云台北6日電）中央銀行今天發布春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形，統計顯示，春節期間民眾轉帳金額達新台幣3333億元，其中，行動銀行占比達到71%，顯示大眾已偏好使用行動支付。

央行今天發布新聞稿，今年春節前最後1個營業日，全體金融機構留存清算資金高達5123億元，主要是為了確保每年春節連假期間的ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作。

央行統計顯示，春節連假期間跨行交易共2775億元、筆數2115萬筆，其中，ATM跨行提款占比維持下降趨勢。

央行說明，ATM跨行提款共738億元、筆數864萬筆，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）2037億元、筆數1251萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，維持下降趨勢，續創歷史新低。

統計顯示，連假期間，ATM金融卡跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占全部ATM跨行提款交易逾6成。

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央行指出，春節期間，整體交易金額（包括跨行及自行）共5034億元，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。提款部分，ATM提款共1701億元，其中，自行提款963億元，跨行提款738億元。

至於轉帳部分合計3333億元，其中自行轉帳1296億元，跨行轉帳2037億元。央行說明，轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行3種通路，交易金額分別為374億元、602億元及2357億元，其中行動銀行占比達71%，顯示大眾已偏好使用行動支付。（編輯：張均懋）1140206