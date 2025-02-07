加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》寒流到氣溫驟降 氣象署說明影響時間範圍
首頁 / 證券

儒鴻1月營收33.3億同期次高 成衣訂單能見度達6個月

2025/2/7 15:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）紡織股王儒鴻今天公布1月營收新台幣33.3億元，從去年12月的高點略微下滑2.68%，年增率達26.66%，為歷年同期次高，僅次於2022年1月的36.81億元。展望2025年，儒鴻維持樂觀看法，成衣目前訂單能見度約6個月。

儒鴻發言人林芬如告訴中央社記者，目前訂單確實滿強，1月碰到農曆春節長假，公司很努力在3個禮拜內把1個月的量趕出來；另外船期也回到正常水準。

google news透過 Google News追蹤中央社

展望2025年，儒鴻維持樂觀看法，林芬如表示，成衣方面目前訂單掌握度約6個月，上半年能見度清晰，除非出現重大變數，對營運成長有信心。至於機能布料方面，第4季到隔年第1季是傳統淡季，目前仍在觀望農曆年後客戶下單情況。

走出2023年紡織產業疫後庫存整理的陰霾，儒鴻2024年全年營收368.28億元，年增率達19.61%，創歷史次高，僅次於2022年的397.36億元。儒鴻總經理洪瑞廷先前表示，公司內部設定目標，今年營收要挑戰超越2022年的歷史高峰。（編輯：林家嫻）1140207

儒鴻
出貨遞延 儒鴻去年12月營收月增2成淡季不淡船期干擾 儒鴻11月營收28.47億月減13.7%
林芬如
川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：