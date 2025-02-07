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吳誠文：台灣願助民主國家發展半導體 波蘭也盼取經

2025/2/7 16:18
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（中央社記者張璦台北7日電）國科會主委吳誠文今天表示，他日前與波蘭台北辦事處長高則叡交流兩國合作議題，高則叡對於台灣半導體製造發展相當感興趣，希望波蘭政府能跟台灣學習；他指出，台灣願協助有意合作的自由民主國家，以維護韌性供應鏈。

吳誠文今天在臉書上發文表示，5日很開心邀請到波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）餐敘 ，談及深化台波合作的議題。由於波蘭有興趣發展半導體產業，他也邀了科學園區半導體產業代表，加上國科會轄下法人國研院、太空中心與科國處的主管，針對台灣與波蘭雙邊科技及產業合作方向及契機，進行廣泛交流。

吳誠文指出，在國家整體推動中東歐韌性計畫政策下，他也非常重視與中東歐國家的科技合作，藉由這次會面，除討論國科會與波蘭的學術研究合作外，也希望深化雙邊高科技產業實質合作。

吳誠文表示，高則叡強調波蘭在半導體、光電、衛星、電動車等高科技領域有深厚的研究與產業基礎，更有豐沛研發人才；其勤奮踏實、誠懇堅毅的民族性與台灣極為類似，因此近年雙邊民間交流越來越密切。

吳誠文轉述，高則叡對於台灣能在半導體製造發展出不可取代的地位，相當感興趣，「我告訴他關鍵在於我們科學園區的獨特設計，他很希望波蘭政府能夠跟我們學習」。

吳誠文進一步說，50年前政府決定編列預算由工研院向美國RCA公司引進CMOS半導體技術，並派員赴美學習也是一個關鍵決策。工研院建立實驗室進行晶片設計與製程開發，蓋廠小量生產成功後，衍生許多公司進入剛成立的科學園區，人才也由鄰近的清大與交大源源不絕地培育出來，並擴散到全國。

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吳誠文強調，台灣創造出能供應全世界尖端晶片的半導體產業，靠的是50年來政府、大學與研究機構、產業界三足鼎立合作無間，加上勤奮踏實、誠懇堅毅的科技產業從業人員克服萬難，在無數的競爭戰役中奮勇突破難關，才能達到今天的地位。

吳誠文指出，今天任何一個自由民主國家誠心要跟台灣合作，也願意負起自身的責任的話，台灣願意在能力所及下盡力協助，維護自由民主世界的韌性供應鏈。（編輯：張均懋）1140207

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