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緯創、英業達1月營收登同期高 布局美國製造

2025/2/7 18:38
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（中央社記者吳家豪台北7日電）人工智慧（AI）伺服器出貨持續暢旺，代工廠緯創、英業達今天公布1月營收皆創同期新高，分別年增34.9%、3.88%。緯創在美國德州與加州設有據點，可隨時配合客戶需求進行調整；英業達正在德州尋找設置組裝廠地點。

緯創AI伺服器產線在農曆春節期間加班趕工，1月合併營收達新台幣907.86億元，相較創下單月新高的去年12月減少14.07%，年增34.9%。

緯創1月筆記型電腦出貨150萬台，月減30萬台，桌上型電腦出貨70萬台，月減10萬台，顯示器出貨65萬台，月減19萬台。

緯創對中央社記者表示，今年第1季AI伺服器相關產品出貨估將季增兩位數；筆電因進入傳統淡季，第1季出貨將季減個位數。

針對美國總統川普（Donald Trump）發動關稅戰影響，緯創指出，在美國德州和加州都有據點，隨時可根據客戶需求進行產線調整。

英業達1月合併營收約458.42億元，月減36.56%，年增3.88%，1月筆電出貨150萬台，月減50萬台。

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英業達表示，川普宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅後，短期將先從未被課稅的地點出貨，例如捷克及泰國。

雖然在美國生產成本可能增加多達30%，但為配合部分客戶要求，英業達正在美國德州尋找電力符合需求的地點，最快今年下半年設廠，將把在台灣製造的L6（主機板組裝）零件運到德州組裝。（編輯：張均懋）1140207

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