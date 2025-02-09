壯大科研創業生態系 國科會調升主持人補助最高50%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）國科會推動科研創業計畫，助具潛力的學界研究成果實現商業化，近期拍板調升計畫主持人的每月補助經費、調幅最高50%，並明定保障科研團隊成員持股權益機制，盼吸引更多科研人才投入，壯大台灣新創生態系。

國科會2021年開始透過「科研創業計畫」（Taiwan Germination Program），協助各學研機構發掘具創業潛力的個案，並提供所需的輔導資源，使科研產業化、成為符合市場需求的創新產品或應用服務。

隨科研創業計畫孵育的新創公司逐漸在國際間嶄露頭角，並拿下全球消費性電子展（CES）創新獎，為進一步擴大台灣的創新創業生態系，國科會近期修正相關作業辦法，盼吸引更多科研人才投入。

自今年1月21日起，科研創業計畫主持人的月支數額由新台幣1.5萬元調高至2萬元、調幅33%；共同主持人的月支數額則調升50%，由1萬元調高至1.5萬元。官員指出，粗估這波調升計畫主持費，一年所需經費將由約220萬元，增加至逾310萬元。

官員說明，事實上，科研創業計畫的性質並非單純學術研究，還需確認技術可行性及針對市場現況進行相關產業分析，並確認早期客戶及商業模式等，相當複雜，也使計畫主持人的工作負荷量相對更大。

除調升主持費，國科會考量科創計畫鼓勵科研商業化並成立衍生新創公司，主要貢獻者是計畫團隊成員，而團隊所屬的大專院校、法人或醫院等執行機構，多為協助輔導角色，因此同步修正技術股分配依據。

官員表示，修正前，執行機構可取得的技術股股數，是以新創公司「股份總數」6%為原則、符合條件最高可達16%，在此規定下，後續新創增資時，執行機構皆可主張分配股權。

為保障科創團隊成員持股權益，這次修正明定，執行機構受分配的技術股，應以執行機構與衍生新創簽訂「首次技術移轉合約」約定的技術鑑價金額所轉換的「技術股總數」為分配依據、而非股份總數，即執行機構可獲新創公司技術股總數的6%至16%。

科創計畫推動至今，育成的知名新創公司包含國立陽明交通大學教授吳炳飛團隊在2018年成立的衍生新創「鉅怡智慧」，以及台南大學教授傅耀賢團隊於2022年成立的衍生新創「鴻躉」，上述兩間新創均曾獲CES創新獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國科會官員表示，專注於AI影像辨識技術的鉅怡智慧，其心率量測軟體已獲美國FDA二級醫療軟體認證，成為全球首家使用一般鏡頭進行心率測量並取得認證的產品，能在60秒內檢測呼吸頻率和血壓等多項健康指標，並獲國內科技大廠聯發科投資，且取得上海商銀服務訂單，商業估值已達5億元。

專注於太陽能板回收再利用的鴻躉，將AI深度學習系統應用於技術中，有效降低回收成本，並大幅提升再利用率，國科會官員指出，鴻躉2023年技術作價達1.09億元、成功募資逾9700萬元，且在美國南加州河濱郡設置回收案場，解決當地太陽能板回收的碳排問題；同時，已取得台灣與美國訂單逾6000萬元。（編輯：蘇志宗）1140209