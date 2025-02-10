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台積電下挫 台股早盤跌173點力守23300點

2025/2/10 09:15
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國總統川普表示將宣布其他關稅措施，市場高度關注「對等關稅」變數，台股今天開低，早盤最低23304.36點，下跌173.91點。

權王台積電早盤下挫約0.89%；主要電子權值股鴻海跌近2%、聯發科跌1.6%、日月光投控跌1.2%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達小跌、緯創跌1.9%，股價超過千元的高價股漲跌互見。

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川普表示，他將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥進口，下週也將宣布其他關稅措施。

本土證券法人指出，川普「對等關稅」、中國對美關稅反制、台積電在美董事會、半導體晶片關稅等因素，市場不確定性變數增加，短線可能抑制投資人信心，台股本週動向須留意關稅問題干擾，關注大盤量能和權值股買盤縮手跡象。（編輯：楊蘭軒）1140210

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