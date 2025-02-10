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春節出遊需求挹注 虎航、星宇1月營收寫新高

2025/2/10 15:54
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（中央社記者江明晏台北10日電）1月寒假與農曆春節9天連假帶動，航空業者大啖出國商機。台灣虎航、星宇航空1月營收均創歷史單月新高；虎航將於下半年迎接2架A320neo新型客機，星宇航空則預告4月開航神戶新航線。

台灣虎航表示，1月自結營收新台幣16.92億元，創單月新高，年增31.2%。因1月適逢寒假與農曆春節9天連假，旅運需求於農曆春節期間及前後均達高峰。

台灣虎航自去年11月29日掛牌以來，股價穩居航空業者之冠，今年官網除了導入AI智慧推薦等新功能，也和台灣名店合作機上餐。台灣虎航表示，下半年預計迎接2架A320neo新型客機，持續機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，應變全球飛機製造商延遲交付影響。

法人預估，在第4季油價相對疲軟，客運需求持續強勁下，虎航2024全年獲利成長可望超過2023年，農曆春節期間創佳績後，接續的賞雪及賞櫻旺季，將能帶動2025年客運收益。

星宇航空1月營收42.38億元，月增率20%，年增率71%，再創單月歷史新高。其中，1月客運營收37.84億元，月增25%，年增70%，主要受惠春節連假與寒假旺季，出國旅遊需求強勁帶動票價與載客率。

貨運市場方面，受連續假期影響，1月貨運需求較高峰放緩，艙位使用率下降，星宇航空表示，1月貨運營收2.92億元，仍年增101%。此外，星宇航空接續獲得鋰電池運輸認證、醫藥冷鏈運輸、生鮮貨物運輸認證，成為國內首家同時擁有3項IATA CEIV認證的航空公司，顯示其對貨運市場的積極布局。

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星宇航空表示，積極拓展東北亞市場，將於4月18日正式開航台北－神戶、台中－神戶2個航線，目前已開放銷售，將迎接大阪萬博大量的旅運需求。

北美方面，星宇航空指出，繼洛杉磯航線自去年12月增為每週10班後，西雅圖航線也將自3月1日起增為每天1班，強化北美轉機市場競爭力。此外，星宇航空持續優化東南亞航線，曼谷早班機將放大機型改以A350執飛。（編輯：楊蘭軒）1140210

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