川普關稅政策增添不確定性 亞股互有漲跌

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（中央社香港11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，並揚言採取更多措施。投資人正審慎關注川普的下一步，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，川普兌現了他的競選承諾，恢復強硬貿易外交政策，以在商業、移民和販毒等一系列問題上，換取他國的讓步。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時表示：「今天我將鋼鐵和鋁的關稅予以簡化。就是25%，沒有例外或豁免。」

美國這項最新關稅將於3月12日生效。此外，川普也示意，他考慮對汽車、藥品和晶片徵收額外關稅。

川普的上述措施動搖了市場情緒，但自他上任以來，股市持續堅挺。分析師指出，迄今為止這些措施並沒有人們擔心的那麼嚴厲。

不過，交易大廳仍籠罩謹慎氛圍，投資人正準備迎接白宮的下個公告。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員歐布思費爾（Maurice Obstfeld）表示，貿易政策不確定性程度「基本上已大幅飆升」。

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美股3大指數昨天在科技股上揚帶動下收漲，本週開局表現良好，但亞股今天難以維持美股動能，香港、上海、新加坡、雅加達及馬尼拉股市均收跌。

首爾、威靈頓、曼谷及台北股市收高；雪梨股市平盤作收，東京股市則因國定假日休市。（譯者：陳正健/核稿：施施）1140211