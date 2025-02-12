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道瓊收漲台股拚續強 法人：靜待台積電美國董事會消息

2025/2/12 08:39
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（中央社記者江明晏台北12日電）美股4大指數漲跌互見，輝達股價小跌、台積電ADR（美國信託憑證）小漲，台股11日漲131.91點，收在23384.05點，投顧分析，要觀察關稅議題、台積電美國董事會消息等，台股才有望擺脫區間震盪轉強。

市場正在權衡美國總統川普（Donald Trump）近來採取的關稅行動，和聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示無須急於調整利率一說，美股4大指數今天收盤漲跌互見。

道瓊工業指數上漲123.24點或0.28%；標普500指數微漲2.06點或0.03%；那斯達克指數下挫70.41點或0.36%；費城半導體指數小跌2.70點或0.05%。

輝達（NVIDIA）股價小跌0.58%，至132.8美元、台積電ADR上漲0.38%，至208.74美元。

台股11日漲131.91點，收在23384.05點，成交值新台幣3466.36億元。三大法人合計買超118.6億元。其中，自營商賣超2.42億元，投信買超28億元，外資及陸資買超93.02億元。

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台積電董事會今天將首次在美國登場，由於美國總統川普表示將宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，台積電董事會討論議案，引發各界關注與諸多揣測，包括擴大美國投資，台積電將公告決議，正式揭曉結果。

投顧分析指出，台股是否能延續反彈格局，要觀察關稅議題、台積電美國董事會消息，以及等待美股利空出盡後，才有望擺脫區間震盪，轉為更加強勢的格局。（編輯：楊凱翔）1140212

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