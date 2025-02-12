市場泰然面對聯準會利率警告 亞股多收漲

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（中央社香港12日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會主席鮑爾警告，聯準會不急著降息，市場投資人對此反應泰然，亞洲股市今天多收漲。

美國總統川普在宣布對鋼材、鋁材進口施以25%的關稅後，還表示考慮祭出更多措施，儘管市場對川普下一個關稅動作感到憂心，亞股今天仍普遍收高。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證演說時告訴議員，當前的貨幣政策較諸之前的限制性更為降低，而經濟仍維持強勁，「我們不必急於調整利率」。

觀察家指出，外界憂心川普的關稅政策、減稅計畫、法規監管和移民政策恐重新引發物價上揚，投資人因而縮減對美國降息的押注。

投顧業者聖詹姆斯廣場（St James's Place）的經濟研究部門主管梅塔（Hetal Mehta）說：「無論如何，美國消費者將要為關稅買單，他們無法脫身。影響所及可能是通膨攀升，（美國）升息以對抗通膨，或提高家戶的稅賦。」

美國本週將公布消費者和生產者物價指數，外界將從中一窺聯準會的利率動向。

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儘管科技股頹勢拖累那斯達克指數收跌，美股道瓊工業和標普500指數仍微幅收漲。

港股今天在科技股漲勢帶動下走高，領漲亞洲其他股市。上海、東京、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉和雅加達股市都收漲。台北和威靈頓股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140212