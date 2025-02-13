數發部開放衛星手機通訊頻段 最快第2季可申請

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（中央社記者蘇思云台北13日電）為加速衛星通訊發展，數發部今天公告修正「無線電頻率供應計畫」，首次新增衛星行動及擴增衛星固定通信的使用頻段，衛星行動頻段可能用在手機通訊、物聯網等，Eutelsat及SES等16組衛星星系可落地申請，業者最快第2季可申請頻率。

數發部今天發布新聞稿，為促進下世代衛星通信服務及產業發展，並優化頻率資源配置，今天公告修正「無線電頻率供應計畫」，也強化台灣數位韌性。

數發部官員說明，這是台灣首度開放7組衛星行動頻譜，包括Inmarsat、Thuraya、Iridium、Eutelsat及SES等16組衛星星系可落地申請，衛星業者若想發展衛星行動通訊，就可以申請頻率。

數發部官員解釋，衛星固定頻譜也從目前4組擴增開放到12組頻譜，可提供Starlink、OneWeb、Kuiper與Telesat等30組衛星星系申請，調整現行頻率使用期限2年調整為最多5年，以滿足市場需求。

數發部表示，隨著衛星通訊技術越發成熟及中低軌衛星系統應用的普及，衛星通信已成為提升偏遠地區無線通訊網路覆蓋的重要解決方案，更是提升數位基礎建設的一大核心。

數發部說明，本次開放頻段已涵括國際重要衛星的所有使用頻段，除了扣合「國家希望工程－次世代通訊」的國家政策目標，增加台灣提升數位韌性的選項外，也將帶動整體衛星相關創新技術與服務及產業蓬勃發展。

至於後續流程，數發部解釋，今天起還會同步預告修正電信事業申請衛星固定通信用無線電頻率核配有關事項、電信事業申請無線電頻率核配審查收費標準與頻率使用費收費標準，預計最快今年第2季可以開放受理申請。

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數發部強調，為確保台灣頻譜分配符合國際規範，同時兼顧未來技術應用的可行性，這次無線電頻率供應計畫修正是參考國際電信聯合會（International Telecommunication Union）無線電規則、結合主流衛星系統商的頻段使用趨勢，未來也會持續觀測國際頻段規劃趨勢，動態調整頻率分配政策。

至於衛星行動通訊是否有望成真，數發部說明，這次頻段修正用意是技術上先把頻率準備好，衛星業者未來若有意來台灣提供服務，就能馬上使用頻段，業者實務上也會評估市場規模與商業模式，來作為提供衛星行動通訊的考量。（編輯：林淑媛）1140213