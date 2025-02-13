原相：第1季業績與上季相當 遊戲機產品線將成長
2025/2/13 17:17
（中央社記者張建中新竹13日電）原相資深副總經理羅美煒今天表示，2025年第1季業績表現可望維持穩定，將與2024年第4季相當；滑鼠晶片將維持穩定，遊戲機感測器產品可望成長，其他產品則有增有減。
原相下午舉行線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。原相第4季營收23.03億元，季增1.7%，表現優於原先預估季減個位數水準，主要受惠滑鼠晶片和遊戲機感測器表現優於預期。
隨著產品組合變化，原相2024年第4季毛利率63.5%，較第3季拉升0.8個百分點，歸屬母公司淨利5.58億元，季增16.54%，每股純益3.84元。
原相2024年總營收83.62億元，年增43.1%，因產品組合變動、匯率及成本改善等因素影響，毛利率62%，提升4.4個百分點，歸屬母公司淨利18.15億元，增加27.09%，每股純益12.52元。
羅美煒說，第1季通常為營運淡季，業績呈現季減趨勢，不過，2025年第1季業績可望維持穩定，將與2024年第4季相當。
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羅美煒指出，第1季滑鼠晶片業績可望維持穩定，其中，電競滑鼠晶片比重可能下滑。遊戲機感測器產品業績可望成長，其他產品線則有增有減。
羅美煒表示，2025年第1季產品組合變化不大，但2024年第4季客戶委託設計（NRE）收入較多，預期2025年第1季毛利率可能較2024年第4季略降，將介於62%至63%。（編輯：張均懋）1140213
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