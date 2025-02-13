加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看
首頁 / 證券

原相：第1季業績與上季相當 遊戲機產品線將成長

2025/2/13 17:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）原相資深副總經理羅美煒今天表示，2025年第1季業績表現可望維持穩定，將與2024年第4季相當；滑鼠晶片將維持穩定，遊戲機感測器產品可望成長，其他產品則有增有減。

原相下午舉行線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。原相第4季營收23.03億元，季增1.7%，表現優於原先預估季減個位數水準，主要受惠滑鼠晶片和遊戲機感測器表現優於預期。

隨著產品組合變化，原相2024年第4季毛利率63.5%，較第3季拉升0.8個百分點，歸屬母公司淨利5.58億元，季增16.54%，每股純益3.84元。

原相2024年總營收83.62億元，年增43.1%，因產品組合變動、匯率及成本改善等因素影響，毛利率62%，提升4.4個百分點，歸屬母公司淨利18.15億元，增加27.09%，每股純益12.52元。

羅美煒說，第1季通常為營運淡季，業績呈現季減趨勢，不過，2025年第1季業績可望維持穩定，將與2024年第4季相當。

google news透過 Google News追蹤中央社

羅美煒指出，第1季滑鼠晶片業績可望維持穩定，其中，電競滑鼠晶片比重可能下滑。遊戲機感測器產品業績可望成長，其他產品線則有增有減。

羅美煒表示，2025年第1季產品組合變化不大，但2024年第4季客戶委託設計（NRE）收入較多，預期2025年第1季毛利率可能較2024年第4季略降，將介於62%至63%。（編輯：張均懋）1140213

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：