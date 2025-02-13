寶綠特-KY搶再生塑膠商機 暫定3/10掛牌上市

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（中央社記者潘智義台北13日電）寶綠特-KY今天宣布配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5915張，競拍底價52元，最高投標張數749張，暫定承銷價65元，預定3月10日掛牌。

寶綠特-KY說明，競拍時間為2月17日至19日，2月21日開標，2月25日至27日辦理公開申購，3月4日抽籤。

寶綠特-KY董事長歐晢文表示，深耕市場30年，專研聚酯塑料的資源再生技術，從最初的聚酯塑料回收，進一步拓展至客製化整廠設備的研發，形成完整的解決方案鏈。截至目前，寶綠特已累積取得30項專利，另有41項專利在申請中。

在全球塑膠回收設備市場上，歐晢文指出，歐洲品牌如義大利、德國與瑞士等企業長期占據技術領導地位，中國本地設備供應商則以低成本策略為主，缺乏整體工程交付能力。

他強調，寶綠特-KY憑藉多年累積的專業經驗與自主設備研發能力，在技術、品質與交付能力上取得市場優勢，所生產的環保設備工程涵蓋廢塑膠清洗生產線，並延伸至再生聚酯纖維與再生聚酯粒生產線，同時提供客製化設計與安裝服務，形成從設備設計到安裝調適的一站式服務鏈，在中高階市場具競爭力。

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同時，寶綠特-KY與多家國際知名企業建立長期合作夥伴關係，包括遠東新關係企業、印度領導商業集團Reliance、法國廢棄物及水處理領導集團Veolia、德國廢棄物循環再造集團Alba等知名企業。

寶綠特-KY統計，營收從2021年新台幣27.29億元增加至2024年的54.54億元，毛利率從22%上升至25%；2023年稅後淨利達4.57億元，較2021年的2.24億元翻倍增長，每股盈餘（EPS）從2021年的3.71元提升至2023年的7.02元。（編輯：張均懋）1140213