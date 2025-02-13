國泰富邦蔡家登彭博亞洲富豪家族榜第6 資產額破兆

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國媒體彭博公布2025年亞洲最富有的20大家族排名，在前10名家族中，印度占4個，泰國有2個，其餘4個分別來自印尼、香港、韓國，以及擁有國泰金與富邦金的台灣蔡家。

彭博（Bloomberg News）報導，美國總統川普（Donald Trump）第2度入主白宮至今僅幾週，但他的猛烈外交攻勢、大規模關稅威脅等做法已撼動全球，顯示他的執政方式及後續影響依舊強有力且難以預料。但可以肯定的是，未來4年亞洲富豪家族不太可能平靜度日。

新加坡管理大學（Singapore Management University）行銷學教授庫瑪（Nirmalya Kumar）表示，情勢「將是混亂的、反復無常的、不循常理的」。

亞洲富豪心頭懸著的最大疑慮，是川普的關稅行動及其他國家可能採取的關稅報復規模會多大？會持續多久？若這些措施拖越久，亞洲富豪家族排名第11的中國製鋁集團宏橋張士平家族及排名第10的韓國三星（Samsung）李家，都可能受到明顯影響。

根據彭博的最新排名，亞洲最富有10大家族之首是印度信實工業（Reliance Industries）的安巴尼（Ambani）家族，總資產額高達905億美元（約新台幣2兆9600億元）。

第2名是泰國卜蜂集團（Charoen Pokphand Group）的謝家，資產為426億美元（約新台幣1兆3900億元）。

第3名是擁有印尼最大菸草製造商之一針記（Djarum）與中亞銀行（Bank Central Asia）的黃家，資產為422億美元（約新台幣1兆3800億元）。

第4名是印度沙普爾吉帕隆吉集團（Shapoorji Pallonji Group）的米斯垂（Mistry）家族，資產為375億美元（約新台幣1兆2300億元）。

第5名是香港新鴻基地產的郭家，資產為356億美元（約新台幣1兆1600億元）。

第6名是由兄弟創立國泰人壽的台灣蔡家，資產為309億美元（約新台幣1兆100億元）。

第7名是印度OP金德爾集團（OP Jindal Group）的金德爾（Jindal）家族，資產為281億美元（約新台幣9217億元）。

第8名是泰國TCP集團的許家，資產為257億美元（約新台幣8429億元）。

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第9名是印度柏拉集團（Aditya Birla Group）的柏拉（Birla）家族，資產為230億美元（約新台幣7544億元）。

第10名則是三星李家，資產227億美元（約新台幣7446億元）。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140213