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川普點名搶晶片生意 台股早盤下挫235點台積電跌逾2%

2025/2/14 09:15（2/14 09:19 更新）
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台積電14日開低，早盤跌30元跌幅逾2%。（中央社檔案照片）
台積電14日開低，早盤跌30元跌幅逾2%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國總統川普公布課徵對等關稅藍圖，再點名台灣搶走美國晶片生意，台積電今天開低，早盤跌30元跌幅逾2%。台股大盤走勢震盪，早盤最低23163.66點，下跌235.75點，回測10日均線，之後跌幅漸收斂。

電子權值股鴻海、台達電、聯發科早盤小跌，日月光投控勁揚逾1%，人工智慧伺服器概念股廣達小跌，緯穎守平盤。

本土證券法人指出，川普今天揭示將祭對等關稅，市場高度關注川普是否會實施晶片關稅等議題，干擾台股盤面，留意未來關稅議題進展，以及美國是否介入要求台積電救援英特爾變數。（編輯：楊蘭軒）1140214

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