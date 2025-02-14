加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
再稱台灣搶走晶片生意 川普：若不回來我們會很不高興
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電
首頁 / 證券

川普揭對等關稅台積電ADR跌2% 法人：台股添不確定性

2025/2/14 08:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國總統川普今天公布課徵對等關稅藍圖，再點名台灣搶走美國晶片生意，美股四大指數收漲，不過台積電美國存託憑證（ADR）收跌2.2%，台指期夜盤震盪終場小跌。法人分析，川普關稅議題對台股帶來不確定性，短線走勢震盪，觀察電子權值股表現。

美股道瓊工業指數上漲342.87點或0.77%，收44711.43點，標準普爾500指數勁揚63.10點或1.04%，收6115.07點。

科技股為主的那斯達克指數大漲295.69點或1.50%，收19945.64點，費城半導體指數上漲65.60點或1.29%，收5156.39點。人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）勁揚3.16%，英特爾（Intel）大漲7.34%。

川普今天要求財政部等部會全面檢視貿易夥伴對美國實施的「不對等」措施，並公布課徵對等關稅藍圖，對象為每個向美國進口商品課徵關稅的國家。川普金天再提要對晶片課徵關稅，並再點名台灣搶走美國的晶片生意。

本土證券法人分析，川普關稅議題對台股帶來不確定性，短期盤面投資氛圍轉趨保守，走勢震盪，觀察電子權值股表現。後續觀察美國是否對台課徵晶片關稅以及稅率，以及美國是否推動台積電與英特爾組合資公司動向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台股加權指數13日上漲109.66點，收23399.41點，成交值新台幣3774.93億元。三大法人同步買超73.74億元，其中外資及陸資買超10.78億元。

在台指期淨部位，三大法人13日淨空單增加499口至7118口，其中外資淨空單增加250口至3萬1464口。（編輯：楊凱翔）1140214

川普
慕尼黑安全會議報告：中國多極化戰略加劇國際對立美助瓜地馬拉基礎建設 學者：美台瓜三邊戰略成形
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
41
更多編輯台推薦新聞：