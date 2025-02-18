資安署長蔡福隆提4大策略 盼壯大台灣資安產業

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（中央社記者蘇思云台北18日電）數發部資安署長蔡福隆今天提出提升關鍵基礎設施資安防護、新興資安科技應用、壯大台灣資安產業等4策略，台灣資安產業若發展更好，可以吸引更多人才加入，也會跟數產署合作鼓勵業者自主研發資安產品或解決方案。

蔡福隆自2月6日起擔任資安署長一職，數發部資安署今天舉行署長上任記者會，資安署多位組長全數出席。蔡福隆今天是首次單獨面對媒體，回應媒體問答相當熟練。

數發部政務次長林宜敬致詞時指出，蔡福隆是很稀有人才，具備金融管理跟資安雙專長，希望透過署長上任記者會也向外界說明施政願景。

蔡福隆指出，第1，建構全社會資安防禦韌性方面，系統性擴大資安人才培育，並完善國家資安應變機制。

2024年全球資安人才缺口約476萬人，蔡福隆說明，希望建構完整人才培育藍圖，訓練公務機關中非資訊職系的人員修滿課程，可轉換為資安人才，今年目標培育近500人，充實公務機關資安人才。去年起公務人員考試也增加資安類科，今年3月也會鼓勵民眾報名，盼吸引更多民間好手。

第2，提升關鍵基礎設施（CI）資安防護與韌性。蔡福隆指出，希望建立團隊針對關鍵基礎設施做更深度的資安檢測，透過更詳細檢查，降低風險，也持續蒐集各領域威脅特徵，建立國家層級威脅模型，也希望提升關鍵基礎設施工業控制系統防護能量。

第3，壯大台灣資安產業。蔡福隆指出，資安生態系包含政府、產業、人才3塊，以金融業為例，因為金融業賺錢可以提供較高待遇，對人才有吸引力，產業才有正向發展。

蔡福隆進一步解釋，資安產業是火車頭角色，唯有把產業做起來，才會吸引更多人加入，希望協助廠商打國際盃，也會跟數產署合作，鼓勵台灣資安業者研發更多自主性產品與解決方案，確保技術持續深耕，並透過政策，擴大國內業者商機及確保網通及資安產品安全。

第4，新興資安科技應用及合作方面。蔡福隆表示，加速推動資安產業及產業資安的AI化，由於駭客也用AI加快攻擊行為，因此必須加強AI運用，強化資安防守，今年也持續深化國際資安合作與交流。

外界關注2025年到2028年的第7期國家資通安全發展方案規劃與發布時程，蔡福隆指出，第7期方案就是以建構全社會資安防禦韌性、提升關鍵基礎設施資安、壯大資安產業與新興資安科技應用等4策略作為主軸，行政院預計今年6月底召開國家資通安全會報，經過會報後，預計第3季發布方案。

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媒體也關注台灣目前公部門禁止使用中國AI新創深度求索（DeepSeek），是否有可能擴大到民間。蔡福隆表示，資安法目前規範只有公部門與關鍵基礎設施等，如果要擴及民間，應該要回到個資法去檢視是否有違反個資傳輸與處理等問題。

林宜敬指出，各國對DeepSeek都有不同反應，台灣是自由民主國家，目前一樣維持禁止公部門使用，但也會提醒民眾相關資安風險。（編輯：翟思嘉）1140218