全球最小穿戴AI錄音裝置來台 開發商業績拚翻倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北18日電）人工智慧（AI）錄音裝置品牌PLAUD.AI自2023年推出名片大小的智慧錄音卡掀起話題，全球銷售50萬台。PLAUD.AI今天宣布擴大市場，在台灣發表全球最小穿戴式AI智慧錄音裝置PLAUD NotePin，內部已設下全球業績翻倍成長的積極目標。

NotePin是一款膠囊大小的AI錄音裝置，重量僅23.2克，內建64GB記憶體及雲端無限儲存，提供長達40天的待機時間及20小時的連續錄音，長按可開啟錄音，透過App或網頁就可轉寫及總結摘要。

NotePin可選擇使用GPT-4o或Claude 3.5 Sonnet等2款AI模型進行語音轉寫。PLAUD.AI資深全球用戶行銷經理黃上嘉今天在產品發表會受訪表示，目前沒有考慮導入其他AI模型，因為團隊希望選擇比較有信心掌握的模型進行合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃上嘉說，目前使用OpenAI的Whisper模型把語音轉寫成文字，主要以英文數據進行訓練，正持續改進中文轉寫的精確度。目前中文轉寫精確度已達到92%，相較於去年約80%明顯改善。

PLAUD.AI成立於2021年底，總部設在美國洛杉磯，前3大主要市場為美國、日本和法國。黃上嘉表示，今年會更著重擴展歐洲市場，因為當地需求龐大，並規劃未來每年都推出新品，滿足不同應用場景和用戶需求。（編輯：林家嫻）1140218