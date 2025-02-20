市場採購觀望氣氛 中鴻3月內銷開平高盤

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（中央社記者何秀玲台北20日電）單軋廠中鴻鋼鐵今天開出3月內銷平高盤價，因美國貿易政策具不確定性，各國採購暫採觀望態度，熱軋、冷軋均為平盤，軋延料和鍍鋅每公噸都調漲至300元。4月外銷盤價依地區別調整。

中鴻表示，今年1月17日國際貨幣基金組織（IMF）發布「世界經濟展望報告」，小幅上調2025年全球經濟成長率預測至3.3%。雖美國總統川普的關稅政策，一度引發市場動盪，不過美國1月製造業PMI（製造業採購經理指數）重返擴張，顯示經濟動能保持強勁。

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此外，中國大陸兩會召開在即，有望釋出官方經濟提振政策的具體方案，預計全球經濟仍將穩健運行。

中鴻指出，整體來看，川普取消多國鋼鋁關稅豁免，因其貿易政策不確定性影響，各國市場採購暫時觀望。另外，近期原料行情持穩，指標鋼廠開出新盤，價格漲跌互現，考量全球貿易秩序面臨重整，為協助客戶拓銷，並適度反映市場行情，此次盤價溫和調整。（編輯：潘羿菁）1140220