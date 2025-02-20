加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市議員陳怡君涉詐助理費 士院改裁定羈押禁見
首頁 / 產經

市場採購觀望氣氛 中鴻3月內銷開平高盤

2025/2/20 15:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北20日電）單軋廠中鴻鋼鐵今天開出3月內銷平高盤價，因美國貿易政策具不確定性，各國採購暫採觀望態度，熱軋、冷軋均為平盤，軋延料和鍍鋅每公噸都調漲至300元。4月外銷盤價依地區別調整。

中鴻表示，今年1月17日國際貨幣基金組織（IMF）發布「世界經濟展望報告」，小幅上調2025年全球經濟成長率預測至3.3%。雖美國總統川普的關稅政策，一度引發市場動盪，不過美國1月製造業PMI（製造業採購經理指數）重返擴張，顯示經濟動能保持強勁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，中國大陸兩會召開在即，有望釋出官方經濟提振政策的具體方案，預計全球經濟仍將穩健運行。

中鴻指出，整體來看，川普取消多國鋼鋁關稅豁免，因其貿易政策不確定性影響，各國市場採購暫時觀望。另外，近期原料行情持穩，指標鋼廠開出新盤，價格漲跌互現，考量全球貿易秩序面臨重整，為協助客戶拓銷，並適度反映市場行情，此次盤價溫和調整。（編輯：潘羿菁）1140220

川普
川普：結束烏克蘭戰爭談判 俄羅斯握有主導權川普與蒲亭走近 分析：從俄烏戰場抽身布局抗中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：